В Киевской области мужчина обстрелял магазин
Злоумышленником оказался 50-летний житель Киева
В селе Шибеное Бородянского района задержали мужчину, который стрелял по магазину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Подозреваемый 20 июля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина на территории садового общества "Шибенский" в с. Шибеное, подойдя к группе людей, которые отдыхали, и грубо нарушая общественный порядок, начал цепляться к девушке. При этом, с целью запугивания последней, применил устройство для отстрела резиновыми пулями ФОРД 12 и выстрелил в сторону магазина", – говорится в сообщении.
После инцидента с места совершения преступления мужчина скрылся. Позднее его задержали. Злоумышленником оказался 50-летний житель Киева, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.
Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.
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