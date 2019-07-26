Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области мужчина обстрелял магазин

26 июля, 16:07

Злоумышленником оказался 50-летний житель Киева

В селе Шибеное Бородянского района задержали мужчину, который стрелял по магазину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. 

"Подозреваемый 20 июля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина на территории садового общества "Шибенский" в с. Шибеное, подойдя к группе людей, которые отдыхали, и грубо нарушая общественный порядок, начал цепляться к девушке. При этом, с целью запугивания последней, применил устройство для отстрела резиновыми пулями ФОРД 12 и выстрелил в сторону магазина", – говорится в сообщении.

После инцидента с места совершения преступления мужчина скрылся. Позднее его задержали. Злоумышленником оказался 50-летний житель Киева, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег задержание, стрельба, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области мужчина обстрелял магазин". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом полицейские открыли огонь, чтобы остановить грабителей

Сегодня, 10:45

Злоумышленниками, которые пытались скрыться от правоохранителей, оказались иностранцы

В Киеве произошла драка со стрельбой: появились фото и видео

Вчера, 07:36

Мужчина открыл огонь, чтобы защититься от напавшей на него пьяной компании

В Одессе молодой человек "оплатил счет" выстрелами из пистолета

23 июля, 14:12

19-летнему дебоширу объявили о подозрении по статье "хулиганство"

Стрельба на рынке в центре Киева: хулиган получил четыре года тюрьмы

23 июля, 11:17

Уроженец Донецкой области выстрелил в охранника рынка на Бойчука

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Активированный уголь: попробуй диету

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Как понять, что вы злоупотребляете кофе

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься

Грустная судьба чудесных советских актрис

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь