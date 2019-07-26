В Киевской области мужчина обстрелял магазин

Злоумышленником оказался 50-летний житель Киева

В селе Шибеное Бородянского района задержали мужчину, который стрелял по магазину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Подозреваемый 20 июля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина на территории садового общества "Шибенский" в с. Шибеное, подойдя к группе людей, которые отдыхали, и грубо нарушая общественный порядок, начал цепляться к девушке. При этом, с целью запугивания последней, применил устройство для отстрела резиновыми пулями ФОРД 12 и выстрелил в сторону магазина", – говорится в сообщении.

После инцидента с места совершения преступления мужчина скрылся. Позднее его задержали. Злоумышленником оказался 50-летний житель Киева, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

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