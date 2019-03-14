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В Киевской области мужчина перерезал горло приятелю

Сегодня, 03:15

Полиция задержала напавшего на местной железнодорожной станции

В Киевской области мужчина перерезал горло приятелю Происшествия Полиция задержала напавшего на местной железнодорожной станции

В одном из домов села Калиновка Васильковского района конфликт между двумя мужчинами, распивавшими водку, закончился тем, что один выхватил нож и перерезал горло другому.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Гость с ножом набросился на хозяина и полоснул его по шее. Затем, чтобы избежать ответственности, напавший с орудием преступления скрылся в неизвестном направлении. Скорую помощь вызвала соседка. Тяжелораненого 34-летнего жителя Калиновки вовремя доставили в больницу, где медики ему спасли жизнь и сообщили о нападении в полицию", — говорится в сообщении.

Полиция задержала напавшего на местной железнодорожной станции. Им оказался ранее судимый за кражу 38-летний уроженец Херсонской области, который временно проживал в Васильковском районе.

"Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у него вещественные доказательства: кухонный нож, одежду со следами крови. По факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство", — уточнили в полиции.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину за разбойное нападение на прохожего. Злоумышленник, угрожая ножом, отнял у прохожего сумку и попытался сбежать с места преступления. Однако его быстро удалось задержать сотрудникам полка полиции особого назначения.

Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми. В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:

Видео: Видео: kyiv.npu.gov.ua

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Тег нож, ссора, киевская область, поножовщина, конфликт, Калиновка

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