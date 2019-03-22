В Киевской области мужчина по неосторожности убил сожительницу

Мужчина распивал с женщиной спиртное и ударил ее в лицо

Фото: Flickr

В Киевской области мужчина по неосторожности убил сожительницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/25c/f6f/5c725cf6f0bcc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/25c/f6f/5c725cf6f0bcc.jpg 2019-03-22T16:07:00+02:00 Происшествия Мужчина распивал с женщиной спиртное и ударил ее в лицо

В селе Мисайловка Богуславского района 41-летний мужчина в ходе пьяных "разборок" по неосторожности убил сожительницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Инцидент произошел еще в январе 2018 года в доме мужчины, в котором он совместно с сожительницей распивал алкоголь.

"Из-за неравномерного распределения алкоголя в стаканах между ними возникла ссора. Тогда злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей удар кулаком в лицо, от которого она упала и ударилась головой о тумбочку", – говорится в сообщении. От полученной травмы женщина умерла.

Богуславский районный суд признал мужчину виновным в убийстве по неосторожности и вынес приговор в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева убили молодого парня. Так, в квартире по улице Выборгской в ​​ванной комнате мужчина обнаружил мертвым своего пасынка и вызвал правоохранителей. На месте инцидента полицейские обнаружили мертвым 22-летнего парня с ножевыми ранениями. По данным полиции, он был безработным. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Также сообщалось, что в начале марта в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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