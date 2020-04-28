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В Киевской области мужчина под наркотиками устроил смертельное ДТП

28 апреля, 13:44

Наталья Руда

Погибла 78-летняя женщина

В Киевской области 27 апреля на трассе Киев – Иванков – Овруч произошло ДТП, в результате которого погибла 78-летняя женщина и еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"По предварительным данным, на закруглении дороги, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes. К сожалению, для пожилой пассажирки последнего, полученные травмы стали смертельными. Остальные пострадавшие госпитализированы в медучреждения", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В полиции уточнили, что 29-летний водитель Hyundai находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали, ведется следствие.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Напомним, не так давно копы поймали девушку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездила по городу на скорости 200 км/час.

Напомним, в Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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