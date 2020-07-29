В Киевской области мужчина получил условный срок за шесть срубленных деревьев

В Киевской области мужчину, который незаконно срубил шесть дубов, приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Согласно данным прокуратуры, мужчина в октябре прошлого года без специального разрешения в лесополосе на территории Яготинского района вырубил шесть деревьев породы "дуб сырорастущий". Позднее он погрузил срубленные дубы на авто и пытался их вывезти, но его поймали.
"Указанными действиями окружающей среде причинен ущерб в размере более 148 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по ч. 4. ст. 246 УК Украины и дали условный срок.
Ранее сообщалось, что каждый украинец может проверить, законно ли рубят деревья в лесу, в котором он оказался, и оказать противодействие черным лесорубам. Сделать это можно в мобильном приложении, которое разработали лесничие.
Также мы писали, что на Владимирской горке в Киеве вырубили деревья.
Смотрите в сюжете о ситуации с вырубкой леса на Прикарпатье:
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