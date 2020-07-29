В Киевской области мужчина получил условный срок за шесть срубленных деревьев

Ущерб от вырубки дубов оценили почти в 150 тысяч гривен

В Киевской области мужчину, который незаконно срубил шесть дубов, приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно данным прокуратуры, мужчина в октябре прошлого года без специального разрешения в лесополосе на территории Яготинского района вырубил шесть деревьев породы "дуб сырорастущий". Позднее он погрузил срубленные дубы на авто и пытался их вывезти, но его поймали.

"Указанными действиями окружающей среде причинен ущерб в размере более 148 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 4. ст. 246 УК Украины и дали условный срок.

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Ранее сообщалось, что каждый украинец может проверить, законно ли рубят деревья в лесу, в котором он оказался, и оказать противодействие черным лесорубам. Сделать это можно в мобильном приложении, которое разработали лесничие.

Также мы писали, что на Владимирской горке в Киеве вырубили деревья.

Смотрите в сюжете о ситуации с вырубкой леса на Прикарпатье:

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