В Киевской области мужчина пришел в клуб с гранатой

В Дедовщине местный житель принес гранату в клуб, а потом выбросил ее у магазина

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области, где не так давно копов забросали гранатами, произошел новый инцидент с взрывчаткой. В селе Дедовщина местный житель пришел в местный клуб с гранатой в кармане, а потом выбросил ее у магазина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"В полночь по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в селе Дедовщина местный житель пришел в местный клуб с гранатой в кармане. Не медля ни минуты, для проверки информации по указанному адресу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. У стен магазина работники полиции обнаружили предмет, похожий на гранату", – говорится в сообщении.

В итоге на место вызвали взрывотехников, которые в качестве вещественного доказательства изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал к ней.

Полицейские установили, что опасная находка принадлежит 30-летнему местному жителю.

Как выяснилось, молодой человек увидел наряд полиции и выбросил гранату возле магазина. К счастью, обошлось без трагических последствий.

Правонарушитель задержан, полиция устанавливает пути происхождения боеприпаса. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до семи лет.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

А в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от этой площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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