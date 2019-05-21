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В Киевской области мужчина с гранатой и пистолетом устроил ДТП

21 мая, 13:24

Водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В Васильковском районе водитель Меrсеdеs не справился с управлением и попал в яму, после чего автомобиль загорелся. Пока на месте работали спасатели и правоохранители, водитель начал себя вести вызывающе и оказывать сопротивление полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Нарушителем оказался 36-летний киевлянин, который в настоящее время проживает в селе Мархаловка. В отношении водителя составили административный протокол по ст. 185 КУпАП за злостное неповиновение работнику правоохранительного органа и доставили его в отдел полиции. Во время поверхностного осмотра в кармане одежды мужчины работники полиции обнаружили и изъяли гранату "РГД-5" с запалом, пистолет "ТТ" и 8 патронов", - говорится в сообщении.

Установлено, что молодой человек уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Поврежденный автомобиль, на котором госномера не соответствовали действительности, помещен на площадку временного содержания в качестве вещественного доказательства. При осмотре полицейские изъяли из багажного отделения машины еще четыре пары разных госномеров. По месту жительства водителя изъяли две дымовые шашки и патроны. Все изъятые у мужчины незаконные предметы отправлены на проведение соответствующих экспертиз.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции выясняют происхождение госномеров, оружия и боеприпасов.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег авария, ДТП, киевская область

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