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В Киевской области мужчина с ножом напал на следователя

29 ноября, 15:30

ЧП произошло в селе Леоновка

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Леоновка Киевской области мужчина напал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

В частности, в полицию поступило сообщение от 28-летнего жителя села о том, что ему угрожают посреди улицы оружием.

"По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Кагарлицкого отделения полиции. Однако на месте происшествия полицейские выяснили, что информация об угрозе не подтвердилась, а заявитель находился в нетрезвом состоянии. Он ходил по улице, распивал слабоалкогольные напитки и таким образом решил "развлечься" – вызвал полицию. На замечание правоохранителей больше не употреблять алкоголь мужчина отреагировал неожиданно: ударил следователя и ножом порезал ему верхнюю одежду", – говорится в сообщении.

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Нападающего задержали. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомире группа неизвестных напала с оружием на полицейских Волынской области.

Кроме того, мы сообщали, что в Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом. Он требовал его застрелить.

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полиция киевская область нападение на копа

Источник: Сегодня

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