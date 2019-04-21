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В Киевской области мужчина сбежал с бюллетенем с избирательного участка

Сегодня, 11:21

Инцидент произошел в Кагарлыкском районе

Фото: AFP

Мужчина в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины сбежал с бюллетенем с избирательного участка в Кагарлыкском районе Киевской области. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В Кагарлыкском районе Киевской области избиратель, получив бюллетень, не бросил его в урну, а сбежал с ним", - сказал Яровой на брифинге.

Отмечается, что полиция на данный момент проверяет нарушение.

Также в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области сообщили, что публичную безопасность и правопорядок на выборах в области обеспечивают почти три тысячи правоохранителей. Это полицейские, бойцы батальона полиции особого назначения и полка полиции специального назначения "Миротворец", работники полиции охраны области, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Помогают им в этом представители общественных формирований.

Для своевременного реагирования на внезапные осложнения оперативной обстановки на территории Киевской области задействованы 54 следственно-оперативные группы и 96 групп реагирования патрульной полиции. С целью проверки подготовки проведения второго тура выборов президента в Киевской области работают восемь групп наблюдателей ОБСЕ. 

Ранее в полиции сообщили, что в Киеве по состоянию на 9:00 полиция зафиксировала семь сообщений о нарушениях избирательного процесса в ходе второго тура выборов президента Украины.

Также напомним, что в связи с проведением второго тура президентских выборов правоохранители с 18 апреля перешли на усиленный режим несения службы.

Отметим, что на выборах во втором туре охрану общественного порядка по всей стране обеспечивают более 100 тысяч правоохранителей. 


Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00.

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Тег выборы, нарушения, голосование, киевская область

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Сегодня

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