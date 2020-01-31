В Киевской области мужчина сбил пенсионерку, отвез ее в больницу и сбежал

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Переяславе Киевской области водитель легковушки сбил 73-летнюю женщину, отвез ее в местное травматологическое отделение и сбежал. Позднее его разыскали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"В результате ДТП бабушка получила перелом руки. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность водителя и нашли его в Черкасской области", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области Реклама

Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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