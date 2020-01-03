В Киевской области мужчина спас из горящего дома семью с детьми

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В городе Сквира Киевской области мужчина спас из горящего дома целую семью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, в 4 утра житель села Домантовка шел на работу и увидел, что горит дом. Он вызвал спасателей и начал стучать в окна дома.

"На рассвете семья спала и надышалась дымом. Несмотря на все сложности, от огня удалось спасти папу, маму, их троих детей и бабушку. Семья осталась жива, а их дом удастся отремонтировать", – говорится в сообщении.

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В полиции сообщили, что мужчине вручили грамоты и подарки.

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Напомним, что в Черкассах мужчина спас двоих малышей-близнецов из горящего дома – пятилетние мальчики, благодаря соседу, не пострадали, а вот их мама оказалась в реанимации.

Также сообщалось, что в Полтавской области 10-летний Богдан спас из горящего дома трех младших братьев, а в Тернопольской области девятилетний мальчик вынес из горящего дома младших брата и сестру, а потом спас и дом. В тот день взрослые отдыхали в летней кухне. Трехлетнюю Вику и двухлетнего Максима положили спать в доме. Чтобы детям было теплее, разожгли печку. Огонь из печи распространился на домашние вещи, а дети оказались в самом эпицентре пожара.

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