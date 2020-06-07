В Киевской области мужчина устроил пьяную резню: три человека погибли

Нападавший уже задержан, ему около 28 лет

В Киевской области в городе Фастов произошла резня. Чуть более года назад в Фастове мужчина жестоко убил своего товарища. В этот раз молодой мужчина в нетрезвом состоянии убил ножом двух мужчин и женщину, еще одну пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали", – сообщил источник.

Инцидент произошел сегодня после 16:00.

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Нападавший уже задержан. Ему около 28 лет. По предварительной данным, он был пьян. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности потерпевших.

Ранее под Киевом со стрельбой задержали мужчину, который напал с ножом на человека. Мужчина, сначала ходил по улице с ножом, потом напал на человека, а после этого закрылся в квартире. В селе Святопетровском под Киевом мужчину задерживали представители спецподраздения КОРД, были слышны звуки выстрелов.

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