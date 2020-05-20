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В Киевской области мужчине грозит до четырех лет тюрьмы из-за взятки за пьяную езду

20 мая, 16:19

Наталья Руда

Сумму предложенной взятки в полиции не называют

В Киевской области будут судить 47-летнего мужчину, который ездил в нетрезвом состоянии и пытался подкупить наряд полиции.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, 4 мая патрульная полиция в Василькове остановила Audi, водитель которого нарушил ПДД.

"Водитель легковушки, с явными признаками опьянения, не предъявил документы правоохранителям и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. При составлении полицейскими административных материалов 47-летний водитель пытался подкупить наряд полиции, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Кроме административной ответственности, правонарушителю грозит уголовная – до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее столичный суд лишил прав на один год и оштрафовал на 10 200 гривен Анну Краснову, которая в состоянии алкогольного опьянения разъезжала по Киеву на большой скорости.

Также мы писали, что в Сквире водитель снял на видео, как копы берут взятку. На взятке поймали и копа в Харькове:

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Киев взятка полиция пьяное вождение

Источник: Сегодня

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