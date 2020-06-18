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В Киевской области мужчине сломали челюсть за 500 грн и полпачки сигарет

18 июня, 16:54

Наталья Руда Наталья Руда

Злоумышленниками оказались двое 20-летних людей

В Белой Церкви двое 20-летних парней напали на местного жителя, избили его ногами и деревянной палкой, сломав ему челюсть. После этого его ограбили – забрали мобильный телефон за 500 гривен и полпачки сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"После нападения разбойники быстро убежали в неизвестном направлении. Потерпевший, придя в себя, обратился на "102". Сотрудники уголовного розыска Белоцерковщины в ходе первоочередных розыскных мероприятий установили личности нападавших и менее чем за час задержали их", – говорится в сообщении.

Похищенное имущество изъято в качестве вещественных доказательств.

Одному фигуранту уже объявлено о подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Также полиция устанавливает роль его друга в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что на столичной Оболони оперативники задержали дуэт квартирных воров, которые обокрали квартиру и вынесли из нее деньги, ювелирные украшения, ордена и даже духи.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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ограбление избиение Белая Церковь

Источник: Сегодня

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