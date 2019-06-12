Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области в жутком ДТП пострадали семь человек

12 июня, 14:32

Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Киевской области на 142 км трассы Киев – Одесса близ села Юрковка Ставищенского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников. В результате ДТП пострадали семь человек которые доставлены в Жашковскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали пять человек личного состава и одна единица техники. Причину ДТП установит следствие.

Напомним, 11 июня в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе на Закарпатье грузовик с дровами сорвался с горы и упал в реку. Погибли пять человек.


Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, киевская область, пострадавшие, Жашков

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области в жутком ДТП пострадали семь человек". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в регионе объявили траур

Сегодня, 13:27

В жуткой аварии погибли пять человек

В Мариуполе прокурор сбил женщину-пешехода на "зебре"

Сегодня, 12:36

Делом занялось Госбюро расследований

Отец "янтарного" прокурора получил реальный срок за смертельное ДТП

Сегодня, 09:39

Ранее он был осужден условно

Страшное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 09:10

Авария унесла жизни пяти человек

В Одессе проверили на чистоту морскую воду

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Лазурное, Черноморск и Кирилловка: где отдохнуть этим летом

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Политолог назвал причины возвращения гражданства Саакашвили

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Что лечит калина в организме человека

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь