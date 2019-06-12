В Киевской области в жутком ДТП пострадали семь человек

Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания

Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Киевской области на 142 км трассы Киев – Одесса близ села Юрковка Ставищенского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников. В результате ДТП пострадали семь человек которые доставлены в Жашковскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.









На месте происшествия работали пять человек личного состава и одна единица техники. Причину ДТП установит следствие.

Напомним, 11 июня в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе на Закарпатье грузовик с дровами сорвался с горы и упал в реку. Погибли пять человек.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

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