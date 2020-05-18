В Киевской области на поставках горючего в воинской части украли миллионы гривен

В 96-й Киевской зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил Украины правоохранители разоблачили хищение горюче-смазочных материалов, принадлежащих воинской части. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, замкомандира по тылу – начальник тыла одной из воинских частей организовал преступную группу в составе отдельных военнослужащих и гражданских лиц, которая наладила механизм списания, присвоения и реализации горюче-смазочных материалов, поступавших для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады ВСУ через сеть частных АЗС.

Так, в течение марта-мая 2020 года из воинской части незаконно вывезли 60 тонн топливных материалов на сумму более 1,3 миллиона гривен.

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Также проверяется информация, что в течение 2018-2020 годов преступная группа присвоила горюче-смазочных материалов на сумму более 10 млн грн.

Уточняется, что 15 мая при вывозе 15 тонн похищенного топлива задержали трех фигурантов. Также прошли 20 обысков, в ходе которых у военного, организовавшего преступную группу, нашли тайник с более 51 тыс. долларов. При этом, по данным прокуратуры, в марте этот полковник "применял насилие к одному из бывших сообщников по преступному "бизнесу", требуя у последнего свою "долю" имущества на сумму 730 000 гривен".

Сейчас всем членам преступной группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об отстранении военнослужащих от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное расследование осуществляется по фактам вымогательства, причинившего имущественный ущерб в крупных размерах, а также похищения военнослужащими военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 189 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 миллионов гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

Также под Киевом мужчина пытался продать комплектующие к штурмовику Су-25.

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