В Киевской области на скользкой дороге перевернулся автобус с 16 пассажирами: фото

Фото: atbrovary.org

В Киевской области близ села Скибин под Броварами микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Издание atbrovary.org сообщает, что в результате ДТП четыре человека попали в больницу.

Сайту "Сегодня" в полиции Киевской области отмечают, что ДТП возле села Скибин (Броварского района) произошло еще вчера, 15 января. По информации полиции, на скользкой дороге водитель не справился с управлением транспортного средства и оно перевернулось.

"ДТП произошло вчера утром. И это не маршрутка, а автобус, который перевозил сотрудников предприятия – всего 16 человек. После того как автобус перевернулся все люди остались живы. Шесть человек получили незначительные травмы. Детей в салоне транспортного средства не было", – рассказали в полиции Киевской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил погоню с полицией и разбил чужое авто. Выяснилось, что водителем был работник станции техобслуживания. Он взял покататься машину, которую владелец оставил на сервисе для ремонта. На дороге вел себя подозрительно, поэтому привлек внимание полиции. А потом еще и начал убегать от правоохранителей. В конце концов он не справился с управлением и влетел в другую машину. Анализ показал 1,43 промилле алкоголя в крови нарушителя. Это в семь раз больше разрешенной нормы.

Также в Днепре произошло пьяное ДТП – водитель Nissan не справился с управлением. Машина перелетела через гараж и повисла на заборе.

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