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В Киевской области на торговле тяжелыми наркотиками поймали молодую девушку

Сегодня, 14:47

Полиция задержала 22-летнюю жительницу Дымера

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В Киевской области молодая девушка организовывала сбыт тяжелых наркотиков, ее задержали, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Во время проведения санкционированного обыска сотрудники Вышгородского отдела полиции под руководством местной прокураторы по месту жительства 22-летней жительницы Дымера обнаружили 60 грамм амфетамина и средства, полученные преступным путем, в сумме 600 гривен", – говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Наркотики девушка хранила с целью сбыта на территории Вышгородского района. Изъятое наркотическое вещество направлено на экспертизу.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что на днях в Киевской области задержали военнослужащего, который продавал наркотические вещества. 

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.


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Тег наркотики, задержание, киевская область, Дымер

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Источник:

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