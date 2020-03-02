В Киевской области на вертолетах ищут двух пропавших рыбаков

Двое суток назад мужчины сообщили, что у них вышел из строя двигатель в моторной лодке

Правоохранители и спасатели Киевской области разыскивают двух пропавших мужчин, которые вышли на рыбалку на моторной лодке в селе Страхолесье и пропали в акватории Днепра.

Как сообщает пресс-служба Главного управление Национальной полиции в регионе, двое суток назад рыбаки сообщили по телефону, что двигатель вышел из строя и они планируют на ночлег остановиться на одной из баз в Козелецком районе Черниговской области. Однако больше на связь мужчины не выходили.

"На поиски пропавших ориентированы личный состав полиции Киевской области, в частности Иванковского, Вышгородского районов, зоны ЧАЭС, полицейские смежных регионов, мобильные патрули, общественность", – говорится в сообщении.

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На данный момент к поискам привлечена авиация.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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