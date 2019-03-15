В Киевской области на взятке попался военный
Помощник командира требовал и получил взятку в размере 3 тысяч долларов
Полиция задержала офицера ВСУ при получении взятки в три тысячи долларов в Белоцерковском районе Киевской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
Так, помощник командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей Черкасской области требовал и получил взятку в 3 тысячи долларов в интересах должностных лиц КЭВ Белой Церкови за совершение действий по согласованию и передаче в аренду в пользу ООО "Черкассыбитопливо" индивидуально-определенного военного имущества – здания военного городка Уманского гарнизона.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УКУ, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об отстранении военнослужащего от занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что начальник отдела инспекции госконтроля объектов культурного наследия и археологического надзора Департамента охраны культурного наследия КГГА был задержан с поличным при получении взятки.
Также сообщалось, что работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области и военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона разоблачили во взяточничестве мэра одного из городов региона.
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