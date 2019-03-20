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В Киевской области на взятке в 80 тысяч гривен попался крупный чин Нацполиции

Сегодня, 19:59

Полицейский требовал от предпринимателя деньги за возвращение изъятого грузовика

Скриншот
Скриншот.
В Киевской области на взятке в 80 тысяч гривен попался крупный чин Нацполиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b0/bea/5c87b0beaa87a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b0/bea/5c87b0beaa87a.jpg Происшествия Полицейский требовал от предпринимателя деньги за возвращение изъятого грузовика

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки в размере более чем 80 тысяч гривен руководителя отдела Национальной полиции.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, разоблачили заместителя главы руководителя отдела Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным оперативников СБУ, чиновник требовал более 80 тысяч гривен от коммерческой структуры за возвращение грузового автомобиля, изъятого в рамках уголовного производства.

Злоумышленник был задержан на одной из станций технического обслуживания в Борисполе при получении всей суммы взятки. В настоящее время решается вопрос о объявления задержанному о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, СБУ, киевская область, полицейский

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