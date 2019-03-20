В Киевской области на взятке в 80 тысяч гривен попался крупный чин Нацполиции
Полицейский требовал от предпринимателя деньги за возвращение изъятого грузовика
В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки в размере более чем 80 тысяч гривен руководителя отдела Национальной полиции.
Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, разоблачили заместителя главы руководителя отдела Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
По данным оперативников СБУ, чиновник требовал более 80 тысяч гривен от коммерческой структуры за возвращение грузового автомобиля, изъятого в рамках уголовного производства.
Злоумышленник был задержан на одной из станций технического обслуживания в Борисполе при получении всей суммы взятки. В настоящее время решается вопрос о объявления задержанному о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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