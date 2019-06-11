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В Киевской области на взятке задержали чиновников управления Минюста

11 июня, 15:08

Чиновники требовали "откаты" за реализацию продукции в учреждениях исполнения наказаний

Фото: vppnr.gp.gov.ua
Фото: vppnr.gp.gov.ua.

Военная прокуратура задержала на взятке чиновников управления по вопросам исполнения наказаний Минюста. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Чиновники требовали у предпринимателя "откаты" за реализацию продукции в учреждениях исполнения наказаний Киевской области. Начальника производственного управления Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерста юстиции Украины и его заместителей задержала военная прокуратура Центрального региона Украины во время передачи части взятки в размере 18 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель обратился в управление в феврале 2019 года относительно вопроса реализации продовольственных товаров в исправительных учреждениях в Киевской области. Начальник управления производственной деятельности предприятий Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста и его заместители предложили бизнесмену схему: он платит чиновникам 60% от прибыли, а те не создают ему препятствий в деятельности.

Во вторник, 11 июня, один из чиновников, действуя по предварительному сговору группой лиц, получил очередную часть побора – 18 тысяч гривен. После этого фигуранты были задержаны.

"Готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей", - уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника отдела Ирпенского управления ГУ ГФС в Киевской области во время получения взятки от предпринимателя.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток

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Тег взятка, задержание, киевская область

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Сегодня

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