В Киевской области "накрыли" наркотрафик из Южной Америки: фото

Фото: СБУ

В Киевской области служба безопасности Украины разоблачила почтовый канал контрабанды психотропов из одной из стран Южной Америки. Товар через территорию Украины банда переправляла в Россию.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, в столице задержали нескольких граждан Украины и РФ. Эти люди отвечали за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу. Среди задержанных – организатор контрабанды на территории Украины.

Кроме того, у фигурантов оперативники изъяли шесть килограммов особо опасного психотропного вещества – гармалина.

"Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанным сообщений о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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