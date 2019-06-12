В Киевской области "накрыли" предприятие с нелегалами из Африки и Китая: фото
Пограничники обнаружили 24 нелегала из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая
В Киевской области на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегала из стран Африки и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы..
Так, накануне, 11 июня, были проведены следственные действия и обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района. По результатам проведенных мероприятий были обнаружены 24 иностранца – из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая.
"Было установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконному труду на территории Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг причастных лиц к незаконному трудоустройству.
Напомним, правоохранители Деснянского управления полиции разоблачили 29 человек без разрешительных документов на пребывание в Украине. Нелегалов оштрафовали на сумму около 70 000 гривен.
Также напомним, что в Киевской области задержали участников организованной преступной группировки при получении восьми тысяч долларов США взятки от нелегальных мигрантов.
Смотрите в сюжете, как пограничники на границе с Румынией задержали восьмерых нелегалов:
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