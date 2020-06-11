В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)

В районе Кагарлыка в Киевской области нашли погибшим 24-летнего бойца бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Богдана Хамаздира, который пропал в ночь на 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным правоохранителей, 9 июня в полицию обратились родственники молодого парня и сообщили о его исчезновении. Известно, что в ночь на 7 июня житель Кагарлыка уехал на своем мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.

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В полиции открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины и начали оперативно-розыскные мероприятия.

"С помощью камер видеонаблюдения работники полиции установили направление, в котором двигался мотоциклист, и начали подробно прочесывать все дороги. Нашли тело молодого человека на обочине, в кустах, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами наблюдения. Также обнаружено мотоцикл с характерники для ДТП повреждениями. По предварительным данным, парень погиб в результате дорожной аварии", - говорится в сообщении.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины трагедии.

В бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии сообщили, что Хамаздир работал бойцом пожарного взвода батальона обеспечения.

"Он был водителем-пожарным, в этом году участвовал в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, всегда приходил на помощь своим собратьям. Был достойным и профессиональным воином, не боялся препятствий и никогда не отступал в сложных ситуациях. Жизнь 24-летнего Богдана трагически оборвалась на дороге, за рулем любимого мотоцикла", – говорится в сообщении бригады на Facebook.

Ранее в Василькове в Киевской области на мотоцикле разбился военнослужащий.

Также в начале этого года между селами Поток и Шандра Киевской области Mercedes врезался в дерево, в ДТП погиб спасатель Николай Тунеев.

Напомним, что в прошлом году под Киевом в ДТП попал омбудсмен Николай Кулеба. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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