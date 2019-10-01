В Киевской области нашли пропавшего мужчину, который серьезно болен

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области правоохранители разыскали пропавшего серьезно больного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"По спецлинии "102" поступило сообщение от матери 34-летнего местного жителя об исчезновении сына. Уже через сутки полиция нашла мужчину. Ушел из дома и не вернулся. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем. Болеет ДЦП, частично парализован и не разговаривает. По словам матери, он даже не смог бы позвать на помощь", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

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Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

К поискам привлекли около двух десятков человек. Односельчан, родных, полицейских группы реагирования патрульной полиции, участковых офицеров, работников уголовного розыска и кинологической службы.

Нашли мужчину всего мокрого в лесу, у небольшого водоема. Вызвали "скорую", ведь сам не смог бы подняться. Врачи оказали неотложную медицинскую помощь, после чего отвезли домой.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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