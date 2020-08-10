В Киевской области нашли убитой пропавшую 12-летнюю девочку: все подробности и фото

В полиции сообщили, что преступление было совершено на сексуальной почве, задержан 15-летний товарищ школьницы

В Яготине нашли убитой пропавшую 12-летнюю девочку, полиция задержала ее 15-летнего товарища.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Полиция не называет фамилии погибшей в официальном заявлении, однако ранее правоохранители сообщали о розыске 12-летней Софии Недобой, которая ушла из дому на улице Чехова в Яготине накануне вечером.

"Полиция Киевской области проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Сообщение в полицию о ее исчезновении поступило от отца в 4 часа утра. Полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции", – говорится в сообщении.

Полицейские опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем девочка общалась накануне.

"Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей. Он пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема", – уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Работники полиции устанавливают причины совершения тяжкого преступления.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" подтвердили, что жертвой действительно оказалась девочка София Недобой, которую объявили в розыск как пропавшую.

"Преступление было совершено на сексуальной почве. 15-летний парень и 12-летняя девочка были знакомы, жили в одном городке. Он ее домогался, но она ему отказала и парень задушил девочку ее же ремнем", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Кроме того, жуткое убийство прокомментировал глава ГУ Национальной полиции Андрей Небитов. На своей странице в Facebook он сообщил, что отец пропавшей Софии, обратившийся в полицию, заявил, что разрешил девочке гулять до трех часов ночи, однако домой она не вернулась. Также Небитов рассказал, как оперативники вышли на подозреваемого.

"Уголовная и ювенальная полиция пошагово установили последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию. Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело", – написал Небитов.

При этом глава ГУ Нацполиции в Киевской области заявил, что трагедию можно было предотвратить.

"Не могут несовершеннолетние дети гулять до трех часов ночи. Родители должны быть сознательными и ответственными. Этого папу ювенальные полицейские привлекут к административной ответственности, предусмотренной Законом, но это не вернет жизнь маленькой девочки и не исправит судьбу этого парня, который, скорее всего, не меньше десятка лет проведет за решеткой", - резюмировал Небитов.

Другие подробности выясняются.

Напомним, в прошлом году в Одесской области пропавшую 11-летнюю Дашу Лукьяненко нашли жестоко убитой. В совершении тяжкого преступления подозревается 22-летний парень.

Также на столичном Подоле жестоко убили двух молодых девушек.

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