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В Киевской области неизвестные в масках ограбили 77-летнюю пенсионерку

27 августа, 16:01

Группа неизвестных проникла в дом женщины, а в полицию обратился ее сосед

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В селе Кривошеинцы в Киевской области неизвестные в масках совершили разбойное нападение на пенсионерку: злоумышленники пробрались к ней в дом и ограбили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции региона.

Так, в ночь на вторник, 27 августа, в полицию позвонил сосед потерпевшей и рассказал о нападении.

"Установлено, что злоумышленники связали 77-летнюю бабушку и, угрожая физической расправой, похитили 20 тысяч гривен и продукты. После этого нападавшие скрылись. Правоохранители проводят неотложные меры для оперативного установления и задержания злоумышленников", - говорится в сообщении.

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Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

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При этом расследование преступления взяло на контроль руководство полиции области.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви копы задержали грабителей, которые, угрожая игрушечным оружием, отобрали у предпринимателя две тушки индейки.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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разбой пенсионерка киевская область

Источник: Сегодня

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