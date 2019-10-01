В Киевской области непогода оставила без света несколько населенных пунктов

Непогода в Буче. Архивное фото: MyBucha

Вследствие сильного ветра и дождя в Киевской области обесточены девять населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом отметим, что ранее синоптики предупреждали о том, что ухудшение погодных условий будет наблюдаться также и 1 октября, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, на данный момент информации о поваленных вследствие непогоды деревьях в столице и пригороде нет.

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Ранее управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра – укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, что ранее в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

Также "Сегодня" сообщали, что в Одесской области в результате сильного дождя на дороге образовался двухметровый провал.

А недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Кроме того, синоптики отмечали, что бабье лето стоит ожидать во второй декаде октября. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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