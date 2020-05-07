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В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу из ружья

7 мая, 13:25

Наталья Руда

Житель Броварского района угрожал собственной семье

В Броварском районе нетрезвый мужчина устроил стрельбу из ружья в собственном дворе и угрожал своей семье. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Так, в полицию обратилась женщина и сообщила, что во дворе дома ходит ее муж и стреляет из ружья. Прибыв по указанному адресу, полицейские услышали выстрел.

"Поскольку жизнь жителей дома могла быть под угрозой, полицейские, не колеблясь, зашли во двор. Там они увидели мужчину, который держал в руках предмет, внешне похожий на ружье. Слаженными действиями правоохранителям удалось приблизиться к нему и обезоружить. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и угрожал своей семье", – говорится в сообщении.

Оружие изъяли и открыли уголовное производство по ч.1 ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в столице задержали 19-летнего парня, который шел по улице с автоматом в сумке.

Также сообщалось, что возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Киев стрельба ружье

Источник: Сегодня

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