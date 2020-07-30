В Киевской области "Нива" сбила шестилетнюю девочку

Ребенок поздно вечером выскочил на дорогу во время игры

В селе Лосятин Киевской области мужчина на "Ниве" сбил шестилетнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

ДТП произошло около 21:00 29 июля.

"Водитель, увидев ребенка, который внезапно выбежал на дорогу, затормозил, но избежать наезда на девочку не удалось. Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Проведенным освидетельствованием в крови водителя алкоголя не было обнаружено.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Вишневом на улице Европейской водитель Ford на пешеходном переходе сбил молодую женщину с малолетним ребенком на руках.

Напомним, что в прошлом году во дворе жилого дома на Днепровской Набережной 59-летняя женщина за рулем авто, двигаясь задним ходом, сбила женщину с девятилетним ребенком. Ей было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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