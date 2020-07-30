В Киевской области "Нива" сбила шестилетнюю девочку

В селе Лосятин Киевской области мужчина на "Ниве" сбил шестилетнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.
ДТП произошло около 21:00 29 июля.
"Водитель, увидев ребенка, который внезапно выбежал на дорогу, затормозил, но избежать наезда на девочку не удалось. Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Проведенным освидетельствованием в крови водителя алкоголя не было обнаружено.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Вишневом на улице Европейской водитель Ford на пешеходном переходе сбил молодую женщину с малолетним ребенком на руках.
Напомним, что в прошлом году во дворе жилого дома на Днепровской Набережной 59-летняя женщина за рулем авто, двигаясь задним ходом, сбила женщину с девятилетним ребенком. Ей было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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