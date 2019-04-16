Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области обезврежена ОПГ, занимавшаяся перевозкой нелегалов

Сегодня, 13:41

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет

Фото: kobl.gp.gov.ua
Фото: kobl.gp.gov.ua.

В Киевской области разоблачили преступную группировку в составе трех человек, которые занимались незаконной переправкой нелегальных мигрантов из Киргизской Республики через государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Двое украинцев и камерунец организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Согласно разработанному плану, участники организованной группы подыскивали лиц, у которых отсутствуют документы, дающие право на пересечение государственной границы Украины, или которые не могут воспользоваться своими настоящими документами в силу различных обстоятельств", – говорится в сообщении.

Члены ОПГ за деньги организовывали для нелегальных мигрантов переправку через границу, а также предоставляли им для этого соответствующие средства. Также правоохранители установили, что за 2500 долларов они предложили "легализоваться" на территории Украины двум лицам из Кыргызской Республики.

Фигурантов задержали непосредственно на передаче поддельного вида на жительство в Украине и получении части оговоренной суммы в размере 900 долларов.

В ходе 15 обысков по адресам проживания фигурантов дела и офисного помещения изъяли паспорта Украины, паспорта РФ, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, документы по виду на жительство в Украине, множество печатей и штампов различных ведомств, бланки и поддельные документы различных госучреждений Украины, деньги, телефоны, с помощью которых преступники поддерживали связь между собой, оружие и боеприпасы к нему.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и подделка документов, печатей, штампов и бланков). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Ранее сообщалось, что спецслужбы раскрыли и задержали организованную преступную группировку в количестве до тысячи человек, которая через интернет торговала наркотиками за криптовалюту.

Также напомним, что в Киевской области задержали участников организованной преступной группировки при получении восьми тысяч долларов США взятки от нелегальных мигрантов.

Мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег нелегалы, опг, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области обезврежена ОПГ, занимавшаяся перевозкой нелегалов". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нелегал переплыл Днестр, чтобы попасть в Украину

5 апреля, 15:51

Пловцу-экстремалу запретили въезд в Украину на 5 лет

В Одессе на рынке пограничники задержали 15 нелегалов

4 апреля, 15:09

9 нелегальных мигрантов решили принудительно вернуть в страны происхождения

"Мечта в клетке": тысячи мигрантов помещены за колючую проволоку на границе США

30 марта, 09:33

Чтобы обработать все заявки о предоставлении убежища в США, власти перевели сотни пограничников с южных КПП

6610 лет тюрьмы на четверых: Мексика жестко наказала похитителей нелегалов

30 марта, 07:47

Суровый приговор был вынесен участникам банды, которая в прошлом году похитила более 100 мигрантов

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Дороже Криштиану 11 игроков. Месси - третий

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Песня Джамалы попала в ТОП-10 британских чартов

Ikea изменила планы по выходу на украинский рынок
Загрузка...

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Вчера, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Кабаева расрыла тайну о своей семье

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Обильное питье: печальные последствия