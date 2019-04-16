В Киевской области обезврежена ОПГ, занимавшаяся перевозкой нелегалов

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет

Фото: kobl.gp.gov.ua.

В Киевской области разоблачили преступную группировку в составе трех человек, которые занимались незаконной переправкой нелегальных мигрантов из Киргизской Республики через государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Двое украинцев и камерунец организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Согласно разработанному плану, участники организованной группы подыскивали лиц, у которых отсутствуют документы, дающие право на пересечение государственной границы Украины, или которые не могут воспользоваться своими настоящими документами в силу различных обстоятельств", – говорится в сообщении.

Члены ОПГ за деньги организовывали для нелегальных мигрантов переправку через границу, а также предоставляли им для этого соответствующие средства. Также правоохранители установили, что за 2500 долларов они предложили "легализоваться" на территории Украины двум лицам из Кыргызской Республики.

Фигурантов задержали непосредственно на передаче поддельного вида на жительство в Украине и получении части оговоренной суммы в размере 900 долларов.













В ходе 15 обысков по адресам проживания фигурантов дела и офисного помещения изъяли паспорта Украины, паспорта РФ, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, документы по виду на жительство в Украине, множество печатей и штампов различных ведомств, бланки и поддельные документы различных госучреждений Украины, деньги, телефоны, с помощью которых преступники поддерживали связь между собой, оружие и боеприпасы к нему.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и подделка документов, печатей, штампов и бланков). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Ранее сообщалось, что спецслужбы раскрыли и задержали организованную преступную группировку в количестве до тысячи человек, которая через интернет торговала наркотиками за криптовалюту.

Также напомним, что в Киевской области задержали участников организованной преступной группировки при получении восьми тысяч долларов США взятки от нелегальных мигрантов.

Мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

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