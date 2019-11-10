В Киевской области охотники убили двух беременных самок благородного оленя

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В Киевской области безжалостные охотники убили двух беременных самок благородного оленя и их детеныша. Местные егери говорят: стреляли прямо в сердце.

Ольга уже шесть лет ухаживает за дикими животными в охотничьем хозяйстве. Говорит: берегут каждого детеныша, чтобы популяция оленей увеличивалось.

"Мы стараемся их выкармливать и у нас есть вольерное хозяйство", – рассказывает она.

Ее коллега егерь Руслан одним из первых приехал на место преступления.

Охотников на эти территории пускают. Впрочем, для этого они – покупают специальное разрешение. И охотиться разрешено только на определенный вид животных. Но угодья огородить невозможно, а потому нередко сюда наведываются браконьеры. Убийц этих оленей егери сразу задержали.

"Вели себя вызывающе. Один – владелец кооператива из Белой Церкви. Один – водитель, скорее всего, а другой, так как он говорил – СБУшник", – рассказывает Руслан Полищук, член охотничьего хозяйства.

Нарушителей егери передали полиции. Сейчас ведется следствие. Поэтому и деталей его пока не разглашают. Если правоохранители докажут их вину, стрелков лишат разрешений на оружие и обяжут оплатить штраф в почти 50 000 гривен. Пока, в охотничьем хозяйстве планируют установить датчики выстрелов, чтобы обезопасить беззащитных животных от жестоких убийств.

Ранее на въезде в село Великий Тростянец под Полтавой на дорожном знаке вывесили тушу мертвого оленя. Егери уверены, что животное было застрелено браконьерами, которые демонстративно выставили следы своего преступления.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что за последние 40 лет в Украине на грани вымирания оказались более полутысячи видов животных, а по меньшей мере 15 видов — вымерли.

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