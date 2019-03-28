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В Киевской области перекрыли канал торговли людьми

Сегодня, 20:12

Девушек переправляли в Турцию и Китай

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Киевской области перекрыли канал торговли людьми //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Происшествия Девушек переправляли в Турцию и Китай

Полиция Киевщины ликвидировала международный канал торговли людьми. Преступный бизнес организовали две женщины – 25 и 48-летнего возраста, сообщает полиция Киевской области.

Так, "бизнесвумен" вербовали и отправляли в Турцию и Китай женщин в возрасте от 18 до 30 лет, используя их трудное положение. Находили они своих потенциальных жертв путем обмана, под предлогом трудоустройства официантами или обслуживающим персоналом.

Так, две женщины приобрели билеты на самолет сообщением Киев – Стамбул и переправили завербованную девушку в Турцию через пункт пропуска аэропорта "Борисполь".

Во время обысков по месту жительства злоумышленниц полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их вину: мобильные телефоны, денежные средства, банковские карточки, различные записи.

Сейчас решается вопрос об объявлении женщинам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Ранее мы писали о задержании торговца людьми, которые заключал соглашения о предоставлении интимных услуг украинками в Турции. 

А в Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына.

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы.

Тем временем, в Харьковской области перекрыли канал торговли оружием.


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Тег проституция, торговля людьми, полиция, киевская область, задержали

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