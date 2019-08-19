В Киевской области по дороге в столицу пропали мать с дочерью: полиция нашла их авто

В Киевской области уже несколько дней разыскивают пропавших 31-летнюю Юлию Зайковскую и ее 53-летнюю мать Надежду Головач, которые исчезли по дороге в столицу из Броваров. Их автомобиль обнаружила полиция на территории Броварского района.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, в салоне Toyota Rav4 полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения женщин, пропавших 17 августа, продолжаются.
Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.
Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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