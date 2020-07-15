В Киевской области под машины попали двое детей

В столичном регионе полиция расследует два ДТП, в которых пострадали двое пешеходов, 6 и 7 лет, сообщают в полиции Киевской области.

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Один случай произошел в городе Белая Церковь, где водитель автомобиля ВАЗ наехал на 6-летнего мальчика. Малыш внезапно выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, когда вдали увидел авто своего отца, которого ждал. Мальчик получил поверхностную травму головы, медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия. Также полиция привлекла к ответственности водителя автомобиля Honda, который из-за нарушения правил остановки и стоянки вблизи пешеходного перехода помешал вовремя заметить ребенка.

Еще один ребенок пострадал в дорожной аварии в городе Ирпень. Местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок доставлен ​​в медицинское учреждение. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подполковнику Национальной гвардии, который утром 9 декабря в прошлом году сбил двух детей в Бориспольском районе возле села Старое. Обвинительный акт в отношении офицера направлен в суд.

Также на улице Стеценко в Шевченковском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, мальчик 11 лет возле пешеходного перехода переходил дорогу и катил велосипед. Водитель грузовика по каким-то причинам не заметил его и совершил наезд.

Кроме того, на пешеходном переходе на проспекте Науки кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна машина остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров.

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