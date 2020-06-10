В Киевской области подростки решили развлечься и наврали копам об убийстве

В селе Малая Александровка Бориспольского района четверо подростков позвонили в полицию с ложным сообщением об убийстве, их родителей привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, на спецлинию "102" поступило сообщение, что в селе Гора Бориспольского района нашли труп мужчины с ножевым ранением, которое нанесли неизвестные. Больше никакой информации звонившие не сообщили, и связь оборвалась.

По заявленному адресу прибыли копы, однако там они нашли мужчину в новостройке, который удивился приезду полиции. Обратной связи с заявителями об убийстве не было, их вычислили оперативным путем. Кроме того, информация об убийстве не подтвердилась.

Реклама

Заявителями оказались четверо детей 12-14 лет, которые отдыхали на озере в с. Малая Александровка и решили таким образом развлечься.

"За такие недетские шалости работники полиции составили на их родителей административные протоколы по частям 1, 3 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), которые будут направлены на рассмотрение в суд", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на протяжении 2020 года к правоохранителям Киевской области поступило почти 4000 заявлений и сообщений о преступлениях, которые в ходе проверки не нашли своего объективного подтверждения. По таким фактам следователи полиции открыли 27 уголовных производств по ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

Также полиция привлекла 340 лиц к административной ответственности по ст. 183 КУоАП (Заведомо ложный вызов специальных служб).

Реклама

Ранее сообщалось, что в Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который отправил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Сумах женщина-адвокат делала ложные сообщения о минировании судов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама