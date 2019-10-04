В Киевской области поезд сбил мужчину с велосипедом

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В Киевской области накануне вечером, 3 октября, возле железнодорожной станции "Кожанка" в Фастовском районе поезд сбил мужчину, в результате полученных травм пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Выпивший с велосипедом в руках переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Травмированного мужчину между путями заметил машинист грузового поезда и сообщил диспетчеру железнодорожной станции. На место происшествия прибыл наряд полиции и карета скорой помощи. Пострадавшим оказался 60-летний житель села Кожанка. Он с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы. К сожалению, медикам не удалось спасти ему жизнь и мужчина в тот же день скончался", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, три человека погибли в результате наезда электропоезда близ села Павловское в Запорожской области.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции "Тишковская" в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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