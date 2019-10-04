Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

В Киевской области поезд сбил мужчину с велосипедом

4 октября, 12:07

Мужчина скончался от полученных травм в больнице

/ Фото: Информатор

В Киевской области накануне вечером, 3 октября, возле железнодорожной станции "Кожанка" в Фастовском районе поезд сбил мужчину, в результате полученных травм пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Выпивший с велосипедом в руках переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Травмированного мужчину между путями заметил машинист грузового поезда и сообщил диспетчеру железнодорожной станции. На место происшествия прибыл наряд полиции и карета скорой помощи. Пострадавшим оказался 60-летний житель села Кожанка. Он с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы. К сожалению, медикам не удалось спасти ему жизнь и мужчина в тот же день скончался", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, три человека погибли в результате наезда электропоезда близ села Павловское в Запорожской области.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции "Тишковская" в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

поезда гибель киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)Происшествия
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видео
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видеоПроисшествия
В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТП
В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТППроисшествия
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метро
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метроПроисшествия
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперации
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперацииПроисшествия
В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыном
В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыномПроисшествия

Новости партнеров

Loading...