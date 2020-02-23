В Киевской области пограничники со стрельбой задержали нарушителя

Нарушитель хамил и угрожал правоохранителям, а затем начал бежать

В Киевской области пограничники со стрельбой задержали мужчину, который по требованию показать документы начал хамить правоохранителям, угрожал им физической расправой, а в конце начал убегать. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Как указывает источник, в пограничной полосе на берегу реки Тетерев, вблизи поселка Лапутьки пограничники обнаружили автомобиль ЗАЗ с резиновой лодкой. Рядом находился мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения пограничников из-за незаконного вылова рыбы.

"На законное требование охранников границы предоставить документы для проверки гражданин начал вести себя агрессивно и вызывающе – нецензурно выражался в сторону пограничников, угрожал им физической расправой и в конце обратился в бегство в направлении населенного пункта", – говорится в сообщении.

Чтобы его задержать, пограничники открыли огонь. Как отмечается, в ходе дальнейшего преследования нарушителя задержали. Им оказался 41-летний местный житель.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по факту злостного неповиновения законному распоряжению или требованию правоохранителей, решение по которому будет принимать суд.

Кроме этого, в полицию направлено уведомление об уголовном правонарушении по статье "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5 , который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Кроме того, в Луганской области пограничники открыли огонь по автомобилям контрабандистов.

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