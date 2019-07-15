В Киевской области полиция объявила подозрение кандидату в нардепы

Мужчина фигурирует в расследовании о воспрепятствовании осуществлению избирательного права

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Киевской области полиция объявила подозрение кандидату в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"При проведении предвыборной агитации полиция Белоцерковского района задокументировала факт использования одного из кандидатов в народные депутаты графических элементов, внешне похожих на официальную символику одной из политических партий", - говорится в сообщении.

В результате было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения досудебного расследования полицейские неоднократно вызывали кандидата в нардепы в полицию для дачи показаний в качестве свидетеля.

"В полицию он не являлся и на вызовы не реагировал. Впоследствии следователь обратился в суд о принудительном приводе мужчины в правоохранительный орган. Когда объявляли решение суда, кандидат отказался его получать. После предупреждения прекратить совершать противоправные действия, кандидату зачитали постановление и пригласили в отдел полиции, где он дал показания следователю", – уточнили в полиции обстоятельства инцидента.

Сейчас кандидату в народные избранники сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Фамилия кандидата в сообщении полиции не называется.

Ранее сообщалось, что в период с 15 по 28 июля украинские полицейские будут нести службу в усиленном режиме.

А тем временем, кандидаты на депутатские кресла проводят встречи с избирателями.





Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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