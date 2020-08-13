В Киевской области полиция расследует дело "о грязном воздухе"

Стражи порядка пришли на завод, который производит бронежилеты

В Киевской области в полицию обратилась жительница Богуславского района с жалобой на то, что, по ее мнению, местный завод, производящий бронежилеты, загрязняет воздух.

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Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Было открыто уголовное производство, в рамках которого копы провели санкционированный обыск на территории предприятия. К следственным действиям привлекали специалистов экологической инспекции, отдела лабораторных исследований и Госпотребслужбы.

В ходе обыска были изъяты уставные документы завода. Также были взяты образцы грунта на территории предприятия и вне его, образцы воздуха, воды и сточной канализации. Кроме того, был измерен уровень шума.

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По результатам следственных действий были назначены судебные экспертизы. Досудебные расследования продолжаются.

Напомним, ранее были опубликованы результаты наблюдений за загрязнением воздуха и воды в Киеве. Больше об этом смотрите в сюжете:

Ранее мы подробно писали о качестве воздуха в столице в июле.

Напомним, что весной в связи с сильными лесными пожарами столицу затянуло смогом.

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