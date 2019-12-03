В Киевской области пойдет под суд женщина, натравившая на людей бойцовского пса

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области будут судить жительницу Белой Церкви, которая натравила на людей бойцовскую собаку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, мимо женщины в районном центре на бульваре Княгини Ольги проходили супруги с детьми. Между хозяйкой пса и прохожими возникла словесная перепалка.

"Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений сначала нанесла металлической собачье цепью удары по голове прохожей. Затем дала команду "фас" своей собаке, которая набросилась на потерпевшую. Нападающая продолжала бить цепью женщину и выкрикивать нецензурную брань. Спас свою жену мужчина и ему удалось оттащить разъяренное животное", - говорится в сообщении.

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В итоге 37-летнюю травмированную местную жительницу госпитализировали. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Хозяйкой собаки оказалась 27-летняя молодая женщина. Обвинительный акт в отношении нее передан в суд. Ей грозит уплата штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейских.

Напомним, что почти 30 тысяч гривен штрафа за жестокость – такой приговор получила молодая харьковчанка, которая сняла на видео и распространяла ролик о том, как ее собака рвет котенка.

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