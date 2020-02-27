В Киевской области пойдут под суд три опасные банды воров и разбойников

В Киевской области будут судить участников трех бандитских вооруженных группировок, среди которых есть иностранцы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Все три банды обоснованно подозреваются в совершении ряда разбойных нападений, краж и других преступлений на территории столичной области.

"Одна из таких преступных групп – трое граждан Грузии, которые обоснованно подозреваются в совершении пяти преступлений в Киево-Святошинском и Обуховском районах области. Разбойники проникали в дома, в основном путем отжима окон и воровали оттуда ценные вещи, ювелирные украшения и деньги", – говорится в сообщении.

Во вторую группировку входили четверо мужчин в возрасте от 40 до 47 лет, все они жители Волынской области. Они подозреваются в ряде разбойных нападений, с завладением имуществом в особо крупных размерах.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В третью банду входили три человека, временно проживающие в Вышгороде. Их подозревают в разбойном нападении, незаконном завладении транспортным средством с применением насилия в отношении потерпевшего, а также в ношении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Обвинительные акты направлены в суды.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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