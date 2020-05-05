Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киевской области поймали банду "копов", подозреваемую в похищении человека (видео)

5 мая, 16:45

Наталья Руда

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции

В Киевской области задержали преступную группу, которая подозревается в похищении человека, вымогательстве и разбое. Злоумышленники при этом выдавали себя за сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Так, в марте этого года в отдел полиции обратился житель одного из сел Бориспольского района и сообщил, что неизвестные лица с применением насилия и угрожая оружием похитили его и вывезли в безлюдное место. Там воры отобрали у него личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков", – говорится в сообщении.

Затем преступники вынудили мужчину передать им деньги, часть которых он взял у родственников, опасаясь за свою жизнь.

"Передать деньги вымогателям он должен был по месту жительства. Там пострадавший пытался сопротивляться злоумышленникам, однако ему это не удалось – им удалось скрыться. Поскольку нападающие выдавали себя за сотрудников полиции, то для документирования их противоправной деятельности были привлечены работники Департамента внутренней безопасности", – уточнили в полиции.

Полиция установила всех пятерых фигурантов – это жители Борисполя и Киева.

Было проведено 12 обысков, в ходе которых нашли вещественные доказательства, транспортные средства, которые использовались в преступлениях, холодное оружие, деньги и наркотики.

Фигурантам уголовного производства вручили сообщение о подозрениях за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (Разбой) и ч.3 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители обратились с ходатайством в суд для избрания меры пресечения для подозреваемых.

Также злоумышленники проверяются на причастность к сбыту наркотиков.

Ранее сообщалось, что в селе Софиевская Борщаговка мужчины силой, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении.

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
разбой похищение киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
"Пловец из Гидропарка" устроил новое представление: приехал в МВД на коне (видео)Происшествия
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взяткуПроисшествия
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтан
Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтанПроисшествия
В Киеве водитель
В Киеве водитель "летел" по тротуару и насмерть сбил женщинуПроисшествия
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы
Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...