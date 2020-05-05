В Киевской области поймали банду "копов", подозреваемую в похищении человека (видео)

В Киевской области задержали преступную группу, которая подозревается в похищении человека, вымогательстве и разбое. Злоумышленники при этом выдавали себя за сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Так, в марте этого года в отдел полиции обратился житель одного из сел Бориспольского района и сообщил, что неизвестные лица с применением насилия и угрожая оружием похитили его и вывезли в безлюдное место. Там воры отобрали у него личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков", – говорится в сообщении.

Затем преступники вынудили мужчину передать им деньги, часть которых он взял у родственников, опасаясь за свою жизнь.

"Передать деньги вымогателям он должен был по месту жительства. Там пострадавший пытался сопротивляться злоумышленникам, однако ему это не удалось – им удалось скрыться. Поскольку нападающие выдавали себя за сотрудников полиции, то для документирования их противоправной деятельности были привлечены работники Департамента внутренней безопасности", – уточнили в полиции.

Полиция установила всех пятерых фигурантов – это жители Борисполя и Киева.

Было проведено 12 обысков, в ходе которых нашли вещественные доказательства, транспортные средства, которые использовались в преступлениях, холодное оружие, деньги и наркотики.

Фигурантам уголовного производства вручили сообщение о подозрениях за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (Разбой) и ч.3 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители обратились с ходатайством в суд для избрания меры пресечения для подозреваемых.

Также злоумышленники проверяются на причастность к сбыту наркотиков.

Ранее сообщалось, что в селе Софиевская Борщаговка мужчины силой, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении.

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов.

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