В Киевской области поймали опасную банду: шантажировали наркоманов

В Киевской области полиция разоблачила преступную группировку, которая специализировалась на торговле оружием и вымогательстве, сообщили в ГУ НП столичного региона.

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Организатор и четверо его "подчиненных" подозреваются в вымогательстве, избиении людей и незаконной реализации оружия и боеприпасов. Установлено, что 38-летний мужчина собрал и возглавил банду из четырех 20-21-летних парней, распределив роли каждого из них.

По данным следствия, фигуранты занимались вымогательством денег и наркосодержащих препаратов у наркозависимых лиц. В случае отказа – физически принуждали их к "сотрудничеству". Организатор запугивал жертв своим "авторитетом": в случае обращения пострадавших в правоохранительные органы угрожал физической расправой.

Кроме этого, на территории Белой Церкви правоохранители задокументировали три факта сбыта участниками группировки оружия и боеприпасов.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

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За совершенные преступления им грозит заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее полиция Киевской области задержала банду из трех человек, которые ограбили пункт обмена валют в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Злоумышленники в масках напали на кассира пункта обмена валют. Связали женщине руки, открыто похитили крупную сумму денег – более 300 тысяч гривен, а также иностранную валюту.

В свою очередь, столичная полиция обращалась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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