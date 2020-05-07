В Киевской области поймали опасную банду, в которую входили копы и сотрудники СБУ (видео)

В Киевской области после задержания опасных налетчиков поймали дерзкую банду, в которую входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полицейские. Злоумышленники занимались похищением предпринимателей, работавших в сфере ИТ-технологий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Установлено, что к преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что предпринимателей похищали среди бела дня и вывозили в безлюдные лесополосы. Там на похищенных надевали наручники, угрожали оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали откуп – большую сумму денег.

"Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 тысяч долларов США. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег. Пострадавшие были крайне напуганы, поэтому и не обращались в правоохранительные органы за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи", – добавили в полиции.

По месту жительства фигурантов провели обыски, изъяли девять пистолетов, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых сотрудников полиции и СБУ, Администрации президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ", "Полиция" , наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 тысяч долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков, такие как амфетамин, метадон, героин.

Также изъяты пять машин, на которых передвигались злоумышленники – Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.

Всего задержаны пять человек, их отправят в изолятор временного содержания.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ст.257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция Киева задержала группу иностранцев, которые под угрозой применения оружия совершили разбойное нападение и отобрали у потерпевшего 3 миллиона гривен.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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