В Киевской области поймали пьяного водителя с ребенком в салоне и мужчиной в багажнике: фото

В салоне кроссовера находился водитель, его четырехлетняя дочь и еще один пассажир, также еще один мужчина спал в багажнике

Фото: патрульная полиция Киевская область

В Киевской области на автодороге Киев – Чоп нетрезвый водитель кроссовера Hyundai Santa Fe устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"Вчера после обеда патрульные заметили, как пыль накрыла всю полосу движения во встречном направлении автодороги Киев-Чоп. Они сразу поняли, что такое явление происходит при хаотическом движении транспортных средств – а значит, возможно, кому-то нужна помощь. Стражи порядка быстро развернулись и направились на место происшествия. Догадки подтвердились – там произошло дорожно-транспортное происшествие", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, которую патрульные установили, виновником этого ДТП был водитель кроссовера Hyundai Santa Fe. В салоне автомобиля, кроме водителя, находились еще один пассажир мужского пола и четырехлетняя девочка, дочь водителя. Девочка, к счастью, при аварии не пострадала.

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По данным патрульных, и у пассажиры, и у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

"Патрульные предложили пройти водителю освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мужчина согласился, и прибор показал результат в 3,16 промилле", – уточнили в полиции.

При составлении админматериалов на водителя выяснилось, что в багажнике машины находится еще один пассажир.

"Гражданин также находился, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения и отдыхал. Как результат, мужчина (водитель – ред.) получил от блюстителей порядка протокол по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), по ст.124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч.1 ст.126 КУоАП (Управление лицом, которое не имеет соответствующих документов). Кроссовер эвакуировали на штрафстоянку", – подытожили в патрульной полиции.

На место аварии вызвали и мать ребенка. Женщина сообщила, что водитель автомобиля находится в состоянии опьянения уже трое суток, и в это время забрал ребенка и не отдавал ей. Ребенка передали матери.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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