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В Киевской области поймали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и сбежал

Сегодня, 17:55

Личность погибшего байкера по-прежнему не установлена

В Киевской области поймали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и сбежал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/768/aad/5ca768aad1cbb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/768/aad/5ca768aad1cbb.jpg Происшествия Личность погибшего байкера по-прежнему не установлена

В селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Сотрудники отдела уголовного анализа нашли автомобиль на одной из стоянок Киева и установили​​личность водителя. Им оказался 44-летний житель Белой Церкви, который управлял микроавтобусом Mersedes-Benz. Водителя машины задержали за ст.208 УПК Украины. От дачи объяснений мужчина отказался.

Решается вопрос об обыске в автомобиле и наложении на него ареста. Также рассматривается вопрос об объявлении подозрения водителю автомобиля по ч.2 ст.286 и избрании меры пресечения.

Личность погибшего велосипедиста не установлена. Работники полиции продолжают принимать необходимые действия для опознания.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Тем временем, в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег ДТП, сбил, погиб, велосипедист, киевская область

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