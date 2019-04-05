В Киевской области поймали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и сбежал
Личность погибшего байкера по-прежнему не установлена
В селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал, рассказали в ГУ НП Киевской области.
Сотрудники отдела уголовного анализа нашли автомобиль на одной из стоянок Киева и установилиличность водителя. Им оказался 44-летний житель Белой Церкви, который управлял микроавтобусом Mersedes-Benz. Водителя машины задержали за ст.208 УПК Украины. От дачи объяснений мужчина отказался.
Решается вопрос об обыске в автомобиле и наложении на него ареста. Также рассматривается вопрос об объявлении подозрения водителю автомобиля по ч.2 ст.286 и избрании меры пресечения.
Личность погибшего велосипедиста не установлена. Работники полиции продолжают принимать необходимые действия для опознания.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Тем временем, в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".
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