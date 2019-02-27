В Киевской области пожар унес жизнь пожилого мужчины
Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели
В Киевской области произошел пожар в нежилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре в селе Стайки спасателям стало известно сегодня в 6:32. Как выяснилось, пламя охватило хозяйственную постройку на улице Киевская. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 7:16, а в 7:42 его полностью ликвидировали.
"Во время тушения пожара спасателями обнаружено тело погибшего хозяина дома 1951 года", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возгорания устанавливается.
Напомним, недавно пожар произошел в одной из квартир на улице Лисковской, 9/22 на столичной Троещине. Возгорание произошло в жилище женщины, ведущей бродячий образ жизни.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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