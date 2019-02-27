В Киевской области пожар унес жизнь пожилого мужчины

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: ГСЧС в Киевской области.

В Киевской области пожар унес жизнь пожилого мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/663/aae/5c7663aae2744.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/663/aae/5c7663aae2744.jpg 2019-02-27T12:17:00+02:00 Происшествия Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Киевской области произошел пожар в нежилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре в селе Стайки спасателям стало известно сегодня в 6:32. Как выяснилось, пламя охватило хозяйственную постройку на улице Киевская. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 7:16, а в 7:42 его полностью ликвидировали.

"Во время тушения пожара спасателями обнаружено тело погибшего хозяина дома 1951 года", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возгорания устанавливается.

Напомним, недавно пожар произошел в одной из квартир на улице Лисковской, 9/22 на столичной Троещине. Возгорание произошло в жилище женщины, ведущей бродячий образ жизни.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области пожар унес жизнь пожилого мужчины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.