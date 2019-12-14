В Киевской области полиция задержала с поличным преступную группировку : грабили дом предпринимателя

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали четырех человек во время нападения на дом предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Около 19:00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавой, а одеты были в специальные тактические костюмы", – сказано в сообщении.

В ходе следствия полицейские Житомирской области фиксировали действия указанной группировки в течение определенного периода, поскольку они могут быть причастными к еще нескольким преступлениям. Так, на месте происшествия задержали четырех человек. Все они ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области.

"У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности", – говорится в сообщении.

Начаты досудебные расследования. Подозреваемые сейчас под арестом.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыкского района в Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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